Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce depremine Twitch yayınında yakalandı! Saniyeler içerisinde canlı yayını terk etti

Gamegar Haberleri

Bir Twitch yayıncısı, Düzce'de 5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı. İlk başta depremin farkına varamayan yayıncı, şiddetinin artmasıyla beraber canlı yayını hızla terk etti. Yayıncının depreme yakalandığı an canlı yayın kamerasına anbean yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. Deprem anı ise bir Twitch yayıncısının canlı yayın kamerasına yansıdı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Sabah 04.08'de Düzce merkezli gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depreme popüler canlı yayın platformu Twitch'te yakalanan yayıncı, başta kendisini bir şeyin salladığını söyledi ve ardından şiddetin artmasıyla beraber depremin farkına vardı. Büyük panik yaşayan yayıncı, önce sandalyesinin arkasına sığınmaya çalıştı sonra da saniyeler içerisinde canlı yayını terk etti.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Düzce depremine Twitch yayınında yakalandı! Saniyeler içerisinde canlı yayını terk etti

Düzce depremine Twitch yayınında yakalandı! Saniyeler içerisinde canlı yayını terk etti

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Deprem Gamegar Magazin Haberler

title