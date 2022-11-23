Düzce depremine Twitch yayınında yakalandı! Saniyeler içerisinde canlı yayını terk etti

Bir Twitch yayıncısı, Düzce'de 5.9 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandı. İlk başta depremin farkına varamayan yayıncı, şiddetinin artmasıyla beraber canlı yayını hızla terk etti. Yayıncının depreme yakalandığı an canlı yayın kamerasına anbean yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi. Deprem anı ise bir Twitch yayıncısının canlı yayın kamerasına yansıdı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Sabah 04.08'de Düzce merkezli gerçekleşen 5.9 şiddetindeki depreme popüler canlı yayın platformu Twitch'te yakalanan yayıncı, başta kendisini bir şeyin salladığını söyledi ve ardından şiddetin artmasıyla beraber depremin farkına vardı. Büyük panik yaşayan yayıncı, önce sandalyesinin arkasına sığınmaya çalıştı sonra da saniyeler içerisinde canlı yayını terk etti.