Dune: Awakening İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı The Game Awards ödül töreni sırasında Dune: Awakening için yeni bir fragman paylaşıldı.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı The Game Awards ödül töreni sırasında Dune: Awakening için yeni bir fragman paylaşıldı.

The Game Awards 2022 bünyesinde gösterime giren yeni Dune: Awakening fragmanı oyuncuları çöl gezegeni Arrakis'te neler yapabileceğine değinen sinematik bir anlatım sunuyor. Frank Herbert tarafından tasarlanan Dune evreni ise "hayatta kalma" konseptinin yoğun bir şekilde işlendiği bir öyküye sahip. Dolayısıyla oyun dünyası Funcom'un MMORPG tarafındaki deneyimi ile Dune: Awakening üzerinde başarılı bir iş çıkaracağını tahmin ediyor.

Oyunun alfa öncesi sürümünden alınan görüntüler ise oyuncuların çöl gezegeninde birbirlerine ve doğaya karşı nasıl savaştığına dair kısa bir bakış sunuyor. Oyunun Steam sayfası ise Dune: Awakening oyuncularının sürekli değişim gösteren Arrakis üzerinde değerli hazineler ve baharat elde etmek için sürekli mücadele edeceğini belirtiyor.

Paylaşılan görüntülerde oyunun farklı bölgeleri de gözler önüne seriliyor. Dune'un büyük bir bölümünü kaplayan çöllerden dağlara ve hatta ufak bir şehir yerleşmesine kadar birbirinden farklı alanlar oyuncuları bekliyor. Oyunda ilerledikçe bu bölgeler keşfedilebilecek ve oyuncular daha etkili ekipmanlar ile karakterlerini geliştirebilecek.

Elden Ring The Game Awards'da Yılın Oyunu Ödülünü Aldı

Dune: Awakening Gamescom'un açılış gecesi yayınında duyuruldu. Aradan geçen aylarda oyuncular oyun hakkında pek fazla bilgi paylaşılmadı. Fakat oyunun Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olan Funcom tarafından geliştirildiğini belirtmekte fayda var.

Oldukça büyük bir MMO olması planlanan Dune: Awakening Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 ve Steam üzerinde çıkış yapacak. Yeni fragmanla beraber oyun hakkında yeni bilgiler ortaya çıksa da çıkış tarihine dair bir açıklama gelmedi. Oklar oyunun çıkış penceresine dair yeni bir duyuru yapması Funcom'a çevrildi.

The Game Awards ödül töreninde bol bol haber ve duyuru yapıldı. Yılın oyunu ödülünü Elden Ring kaparken God of War da en iyi aksiyon macera oyunu olmayı başardı. En iyi adaptasyon ödülünü ise bu yılın en beğenilen animasyon dizisi olan Arcane kazandı. Sunumda ayrıca pek çok yeni duyuru ve fragman paylaşımı da yer aldı.