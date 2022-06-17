Dragon's Dogma 2 Resmi Olarak Duyuruldu

Capcom tarafından yapılan duyuruya göre, Dragon's Dogma 2 yapım aşamasında fakat henüz bir çıkış tarihi yok.

Dün gece düzenlenen Dragon's Dogma'nın 10. yıldönümü özel yayınında serinin devam oyunu Dragon's Dogma 2 resmi olarak açıklandı. İlk oyunun yapım sürecinin hikayesinin anlatıldığı yayının en sonunda serinin yaratıcı yönetmeni Hideaki Itsuno ceketinin altına giydiği Dragon's Dogma 2 t-shirt'ünü göstererek yeni oyunun yapım aşamasında olduğunu söyledi. Henüz bir çıkış tarihi yok.

"Sizleri beklettiğimiz için özür dileriz. Dragon's Dogma 2 şu anda geliştirme sürecinde. Ekipteki herkes eğleneceğinizi umduğumuz bir oyun ortaya çıkarmak için çok yoğun şekilde çalışıyor."

Yayın esnasında ikinci oyun için sadece logo paylaşıldı. Daha sonrasında Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre, Dragon's Dogma 2 "döngüyü yeniden başlatacak" ve firmanın kendi oyun motoru olan RE Engine kullanılarak geliştirilecek.

İlk oyun bundan tam 10 yıl önce Mayıs 2012'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmüştü. Daha sonra ek içeriklerle birlikte Dragon's Dogma: Dark Arisen adıyla yayınlanan oyun önce 2016'da PC için port edilmiş, 2017'de ise PlayStation 4 ve Xbox One için çıkmıştı. Son olarak da 2019'da Nintendo Switch'e gelmişti.

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Dragon's Dogma 10 yıl aradan sonra sessizliğini bozarak bir devam oyunuyla karşımıza çıksa da, bu süreçte ikinci oyunun geliştirildiği birkaç kez sızdırılmıştı. 2020'nin Kasım ayında Capcom'un hacklenmesi ile ortaya çıkan bilgiler arasında şirketin henüz duyurusunu yapmadığı ancak üzerinde çalıştığı oyunların listesi sızmıştı ve bu listede Dragon's Dogma'nın devam oyunu yer alıyordu. Sonrasında 2021'nin Eylül ayında Nvidia Geforce Now üzerinden henüz resmi olarak duyurulmamış birçok oyun projesi sızdırılmıştı. Burada da oyunun ismi geçiyordu.

SaveButonu / Gamegar