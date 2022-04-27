Diablo Immortal sistem gereksinimleri neler? Diablo Immortal kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Diablo Immortal, önümüzdeki aylarda PC kullanıcıları için çıkış yapacak ve Blizzard, oyunun açık beta sürümünden önce Diablo Immortal sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki, Diablo Immortal sistem gereksinimleri neler? Diablo Immortal Kaç GB? Detayları haberimizde…
Diablo Immortal ilk önce Android ve iOS cihazlar için tasaralnmış olsa da daha sonralarda PC'ye de çıkarma kararı aldılar. Akıllı telefon kökleri göz önüne alındığında Diablo Immortal sistem gereksinimleri pek yüksek değil.
Nvidia GeForce FTX 460 ve AMD RAdeon HD 6850 Diablo Immortal'ı minimum ayarlarda açmanız için yeterli olacaktır. İşlemci ise Intel Core i3 veya AMD FX-8100 ve 4 GB RAM Diablo Immortal için minimum ayarlarda oynamanıza izin verecektir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i3 veya AMD FX-8100
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 6850
- Bellek: 4 GB
- Depolama: 4 GB boş alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 Serisi
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon RX 470
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 4 GB boş alan
Diablo Immortal'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekiyor
Diablo Immortal 2 Haziran 2022'de çıkış yapacak