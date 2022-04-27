Diablo Immortal sistem gereksinimleri neler? Diablo Immortal kaç GB?

Diablo Immortal ilk önce Android ve iOS cihazlar için tasaralnmış olsa da daha sonralarda PC'ye de çıkarma kararı aldılar. Akıllı telefon kökleri göz önüne alındığında Diablo Immortal sistem gereksinimleri pek yüksek değil.

DIABLO IMMORTAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Nvidia GeForce FTX 460 ve AMD RAdeon HD 6850 Diablo Immortal'ı minimum ayarlarda açmanız için yeterli olacaktır. İşlemci ise Intel Core i3 veya AMD FX-8100 ve 4 GB RAM Diablo Immortal için minimum ayarlarda oynamanıza izin verecektir.

Diablo Immortal Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD FX-8100

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 6850

Bellek: 4 GB

Depolama: 4 GB boş alan

Diablo Immortal Önerilen sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 Serisi

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon RX 470

Bellek: 8 GB

Depolama: 4 GB boş alan

Diablo Immortal Kaç GB?

Diablo Immortal'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekiyor

Diablo Immortal Ne Zaman Çıkacak?

Diablo Immortal 2 Haziran 2022'de çıkış yapacak