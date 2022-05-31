Diablo Immortal'da sunucu değişimine izin verilmeyecek - Haberler

Diablo'nun Küresel Topluluk Lideri Adam Fletcher'ın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada her sunucunun kendi Immortals/Shadows/Adventurer grupları olduğundan Immortal ile sunucular arası oynanmasına izin verilmemektedir.

DIABLO IMMORTAL'DA SUNUCU DEĞİŞİMİNE İZİN VERİLMİYOR

Twitter'dan paylaştığı tweet'te Diablo Immortal sunucuları hakkında konuşan Adam Fletcher, "Oynamak istediğiniz yerde arkadaşlarınızla koordine edin! Her sunucunun kendi Immortals/Shadows/Maceracı grupları olduğundan, Immortal ile sunucular arası oyun yoktur. Belki bu gelecekte değişir, ancak lansman için yalnızca sunucunuzla oynayacaksınız."

CROSSPLAY DESTEĞİ BULUNUYOR

Sunucu değişiminin ileriki süreçlerde gelebileceğinden bahseden Fletcher, şimdilik öyle bir planları olmadığını açıkladı. Ayrıca crossplay hakkında da açıklamalarda bulundu. Crossplay, platformlar arasında battlegrounds haricinde bulunuyor.