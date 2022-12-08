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Diablo 4 Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir

Gamegar Haberleri

Diablo 4 Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir

Diablo 4 çıkış tarihi sızdırıldı. Oyunun yayımlanacağı tarih Microsoft Store'un kaynak kodlarında tespit edildi.

Diablo 4 çıkış tarihi sızdırıldı. Oyunun yayımlanacağı tarih Microsoft Store'un kaynak kodlarında tespit edildi.

Diablo serisinin yeni oyunu milyonlarca oyuncu tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bununla beraber oyun için bugüne kadar resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Geçmişte yapılan açıklamalarda Activision Blizzard oyunun 2022'de çıkmayacağını duyurdu ve 2023 için açık kapı bıraktı.

Pek çok oyuncu ise oyunun 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacağını tahmin ediyor. Ortaya çıkan bir sızıntı bu tahminlerin doğru olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: SaveButonu / Gamegar

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