Derbide kazanan taraf Fenerbahçe oldu

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde üçüncü hafta maçlarında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinde gülen taraf Sarı-Lacivertliler oldu. Oynanan iki karşılaşmada da galibiyet alan Fenerbahçe Espor, Lige namağlup devam etmeyi başardı.

DERBİNİN KAZANANINI FENERBAHÇE ESPOR OLDU

NBA 2K22 oyununda karşılaşan Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor karşılaşmalarında Fenerbahçe, 2-0'lık skor ile derbiden galibiyet ile ayrıldı. İlk maçta 14 sayı fark ile kazanan Fenerbahçe, giden ikinci maçta uzatmalara giderek 2 sayı fark ile kazanmayı başardı.

NAMAĞLUP LİDER

Son sezon şampiyonu Fenerbahçe Espor, Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde üçüncü haftada Galatasaray Espor ile karşılaştı. Karşılaşmaları 72-58 ve 67-65 skorlarıyla 2-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Espor, lige namağlup lider olarak devam ediyor.