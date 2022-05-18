Death Stranding Director's Cut sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB? - Haberler

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima türün sınırlarını zorlayan sunduğu deneyim ile Amerika'da son hayatta kalanları bir araya getirmeyi hedefleyen, ölüler ve diriler arasında açılan geçit ve öteki dünyadan gelen garip yaratıkları konu alan Death Stranding Director's Cut'ın sistem gereksinimleri neler? Death Stranding Director's Cut kaç GB? İşte detaylar…

DEATH STRANDİNG DIRECTOR'S CUT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Death Stranding Director's Cut'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.

Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 ekran kartı gerektirmektedir.

Death Stranding Director's Cut Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 10

İşlemci: Intel® Core™ i5-3470 or AMD Ryzen™ 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 4 GB or AMD Radeon™ RX 560 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Director's Cut Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 10

İşlemci: Intel™ Core i7-3770 or AMD Ryzen™ 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB or AMD Radeon™ RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Death Stranding Director's Cut Kaç GB?

Death Stranding Director's Cut'ı oynayabilmek için bilgisayarınızda en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.