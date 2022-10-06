Dead Space Remake sistem gereksinimleri açıklandı. On dört yıl sonra tekrar karşımıza çıkan oyun sistemsel tarafta hiç de mütevazı değil.

Dead Space Remake sistem gereksinimleri açıklandı. On dört yıl sonra tekrar karşımıza çıkan oyunun sistemsel talepleri belli oldu.

EA Redwood Shores imzalı Dead Space oyun dünyasının etkisi en büyük serileri arasında yer alıyor. İlk oyunu ile unutulmaz bir deneyim vadeden oyun EA'nin Frostbite motoru üzerinde tekrar geliştirildi. Uzayın derinliklerinde grotesk bir serüvene çıktığımız yapım yeni nesil oyun standartları ile geri dönüyor. Isaac Clarke karakterine on dört yıl sonra hayat vermek isteyen oyuncuların ise Dead Space Remake sistem gereksinimleri tablosuna göz atması gerekiyor.

27 Ocak 2023'te çıkış yapacak olan oyunun sistemsel talepler konusunda hiç de mütevazı olmadığını belirtelim. Dead Space Remake minimum sistem gereksinimleri birçok oyuncunun bilgisayarını bir hayli zorlayacak.

Dead Space Remake Minimum Sistem Gereksinimleri

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında duyurulan aksiyon türündeki yapım sadece görsel bir yenileme barındırmıyor. Dead Space Remake hem oynanış hem de hikaye taraflarında çeşitli yenilikler ile beraber gelecek. Fakat oyunu stabil bir şekilde çalıştırmak için sisteminizde en az 16 GB RAM olması gerekiyor. Yeniden yapılan oyunun ekran kartı tarafındaki talebi de dikkatleri çekti.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i5 8600

Ekran Kartı: AMD RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

RAM: 16 GB RAM

DirectX: 12

Boyut: 50 GB boş alan

Dead Space Remake Önerilen Sistem Gereksinimleri

Minimum gereksinimlerde EA Motive imzalı remake NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerinde ise GPU'nun bir nesil üst modeli olan RTX 2070 yer alıyor.

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core 11600K

Ekran Kartı: AMD RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070

RAM: 16 GB RAM

DirectX: 12

Boyut: 50 GB boş alan

Oyun Kaç GB?

Isaac Clarke'a hayat vermek isteyen oyuncuların sistem hafızasında en az 50 GB'lık boş alan bulunması gerekiyor. Bu miktarın çeşitli güncellemelerden sonra değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

EA Motive imzalı aksiyon oyunu oynanış videosu ile USG Ishimura'da bizleri nelerin beklediğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iki dakikalık oynanış videosu oyunun korkunç atmosferini gözler önüne serdi. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dead Space Remake Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dead Space Remake 27 Ocak'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows üzerinde çıkış yapacak. 22 Temmuz 2021'de duyurulan 2022'nin son çeyreğinde çıkış yapması planlanıyordu. Fakat geliştirme sürecindeki ertelemelerden sonra remake projesi 2023'ün ilk ayında oyuncularla buluşacak.

Oyunun Steam üzerindeki fiyatı ise oyun dünyasının ülkemizdeki güncel halini gözler önüne seriyor. Dead Space Remake fiyatı Steam üzerinde 999,99 TL olarak belirlendi. Oyunun Deluxe sürümü ise 1.199,99 TL'den satışa çıktı.

Serinin yaratıcısı Glen Schofield ise Dead Space serisinin ruhani devamı olan The Callisto Protocol üzerinde çalışıyor. Striking Distance adlı ekibi ile birlikte seneler önce geliştirdiği oyuna rakip olan Schofield, The Callisto Protocol ile çok daha korkunç bir maceranın kapılarını aralayacak.