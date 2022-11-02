Dead Space Remake ne zaman çıkacak? Dead Space Remake çıkış tarihi!

Motive'in geliştiriciliğini yapıp Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği TPS korku ve aksiyon-macera oyunu Dead Space'in yeni oyununun çıkış tarihi açıklandı. Dead Space Remake'in çıkış tarihi oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dead Space Remake ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Bilim kurgu ve hayatta kalma korku klasiği, daha sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan aşağı yeniden düzenlendi ve orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalarak görsel, ses ve oynanış geliştirmeleri içeriyor. Peki, Dead Space Remake ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

DEAD SPACE REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dead Space Remake, 27 Ocak 2023 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.

DEAD SPACE REMAKE KAÇ TL?

Dead Space Remake – 999,99 TL

Dead Space Remake Deluxe – 1.199,99 TL

DEAD SPACE REMAKE KONUSU

Bilim kurgu hayatta kalma korku klasiği Dead Space, daha derin ve sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan aşağı yeniden düzenlenmiş haliyle geri dönüyor. Bu yeniden düzenleme, orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalarak dudak uçuklatan bir görsel derinlik, etkileyici atmosferik sesler ve oynanış geliştirmeleri getiriyor.

Sıradan bir mühendis olan Isaac Clarke, büyük maden gemisi USG Ishimura'yı tamir etmek için çıktığı görevde korkunç şeyler yaşandığını keşfeder. Gemi mürettebatının katledilmiş ve çok sevdiği partneri Nicole geminin içinde kaybolmuştur.

Artık elinde yalnızca mühendislik araçları ve becerileriyle tek başına olan Isaac, Nicole'u bulmak için Ishimura'da etrafında olanların arkasındaki korkunç sırrı ortaya çıkarmaya çalışır. Necromorph adlı düşman yaratıkların arasında sıkışan Isaac, gemide yaşanan dehşetin yanı sıra altüst olan akıl sağlığıyla birlikte hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıyadır.