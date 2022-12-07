Deep Silver Dambuster Studios'un geliştirip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon korku oyunu Dead Island 2'nin ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dead Island 2 ne zaman çıkacak? Dead Island 2 çıkış tarihi! Detayları haberimizde…

2011'de piyasaya sürülen Dead Island'ın devam niteliğindeki oyunu Dead Island 2'nin duyurusu yapılmasıyla beraber ne zaman çıkacağı da merak konusu haline geldi. Popüler aksiyon macera rol yapma oyunu Dead Island 2 ne zaman çıkacak? Dead Island 2 çıkış tarihi! İşte detaylar…

DEAD ISLAND 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dead Island 2, Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S için 28 Şubat 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.

DEAD ISLAND 2 FİYATI NE KADAR?

Dead Island 2 (Epic Games) – 429 TL

Dead Island 2 (PS5) – 599 TL

Dead Island 2 (Xbox) –699 TL

DEAD ISLAND 2 KONUSU NE?

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