Dark Passage ve İnfo Yatırım Aurora Yarı Finalde!

Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.

Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final aşaması, 26- 27 Mart tarihlerinde oynanan serilerle tamamlandı. Dark Passage ve İnfo Yatırım Aurora yarı finale yükselen ekipler oldu.

Çeyrek finallere yüksek seri başı olarak gelen NASR ESPORTS'un rakip olarak son haftalarda üst üste mağlubiyetler alan Dark Passage'ı seçmesi Şampiyonluk Ligi takipçileri için sürpriz değildi. Ne var ki Dark Passage, alt koridor odaklı erken oyun stratejisi ile 5 maç süren heyecan dolu seriden galip ayrılmayı başardı.

Çeyrek finallerin 2. gününde İnfo Yatırım Aurora ile 5 Ronin karşı karşıya geldi. Seri boyunca adeta 5 Ronin kaçtı, Aurora kovaladı. Pandalar önce 1-0 ardından 2-1 öne geçmesine rağmen seriyi kapatamadı ve 5. maçta galibiyete ulaşan İnfo Yatırım Aurora yarı finallere adını yazdırmayı başardı.

Lig aşamasını lider tamamlayan fastPay Wildcats ile ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Espor direkt olarak yarı finallere katılmaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda fastPay Wildcats'in yarı finaldeki rakibini seçme hakkı bulunuyordu.

fastPay Wildcats'in İnfo Yatırım Aurora'yı yarı finaldeki rakibi olarak belirlemesiyle yarı final eşleşmeleri belli oldu. Böylece 2. yarı final mücadelesinde Galatasaray Espor'un rakibi Dark Passage oldu.

Yarı final eşleşmelerine hak kazanan takımlar 2-3 Nisan tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Maçlar lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar