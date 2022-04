Cyberpunk 2077 ve Witcher 3'ün dünya çapındaki satış rakamları açıklandı.

CD Projekt Red, Aralık 2020'de Cyberpunk 2077'nin 13 milyon adet kopya sattığını belirtti. Daha sonra ise Nisan 2021'de 13,7 milyondan fazla kopya sattığını söylediler.

Geliştirici şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana oyununu yamalar ve güncellemelerle destekliyor. En son güncelleme olan 15.2 sürümü ile, bir dizi oynanış ve görev hatasını düzeltti. Ayrıca animasyon sorunları gibi bir dize sorun daha giderildi.

CD Projekt Red'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cyberpunk 2077'nin 14 Nisan 2022 tarihi itibariyle 18 milyondan fazla satış yaptığı duyuruldu.

Hemen ardından ise The Witcher'ın satış rakamları paylaşıldı. The Witcher'ın 65 milyondan fazla adet satış yaptığı bildirilirken The Witcher 3: Wild Hunt'ın ise 40 milyondan fazla sattığı açıklandı.