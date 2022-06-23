CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı

Yayıncıya göre tüm zamanların en pahalı CSGO envanterinin bulunduğu Steam hesabının çalındığını ve 2 milyon dolar değerindeki kaplamaların teker teker satıldığı veya takaslandığı bildirildi.

2 MİLYON DOLARLIK CSGO ENVANTERİ ÇALINDI

Twitch yayıncısı Ohnepixel'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Steam hesabında 2 milyon dolardan fazla değeri bulunan CSGO envanterindeki kaplamaların çalındığını söyledi. Tweeti paylaşırken ise, "Biz konuşurken bazı öğeler satılıyor ve takaslanıyor" sözlerine yer verdi.

7 ADET HATIRA AWP DRAGON LORE ÇALINDI

Yayıncının paylaştığı tweette ayrıca "tüm zamanların en pahalı envanteri" olduğunu bildirerek envanterinde 7 adet Hatıra AWP Dragon Lore olduğunu ve yıldızsız karambit de dahil olmak üzere toplamda 2 milyon dolardan fazla değerindeki envanteri çalındı.

Steam hesabının e-posta ve şifresinin değiştirildiğini bildiren Ohnepixel, Steam ve CSGO'nun resmi hesaplarından yardım istedi.