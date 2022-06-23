CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı - Haberler

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CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı

Ohnepixel kullanıcı adlı Twitch yayıncısı, Counter Strike Global Offensive envanterinde yer alan 2 milyon dolar değerindeki silah kaplamalarının olduğu Steam hesabının çalındığını açıkladı. Yayıncı, hesabında 7 adet hatıra Dragon Lore ve karambit olduğunu bildirdi.

Yayıncıya göre tüm zamanların en pahalı CSGO envanterinin bulunduğu Steam hesabının çalındığını ve 2 milyon dolar değerindeki kaplamaların teker teker satıldığı veya takaslandığı bildirildi.

2 MİLYON DOLARLIK CSGO ENVANTERİ ÇALINDI

Twitch yayıncısı Ohnepixel'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Steam hesabında 2 milyon dolardan fazla değeri bulunan CSGO envanterindeki kaplamaların çalındığını söyledi. Tweeti paylaşırken ise, "Biz konuşurken bazı öğeler satılıyor ve takaslanıyor" sözlerine yer verdi.

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CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı

7 ADET HATIRA AWP DRAGON LORE ÇALINDI

Yayıncının paylaştığı tweette ayrıca "tüm zamanların en pahalı envanteri" olduğunu bildirerek envanterinde 7 adet Hatıra AWP Dragon Lore olduğunu ve yıldızsız karambit de dahil olmak üzere toplamda 2 milyon dolardan fazla değerindeki envanteri çalındı.

Steam hesabının e-posta ve şifresinin değiştirildiğini bildiren Ohnepixel, Steam ve CSGO'nun resmi hesaplarından yardım istedi.

CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı

CSGO'da 2 milyon dolarlık envanter soygun gerçekleşti! 7 adet Dragon Lore çalındı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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