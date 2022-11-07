Crytek Studios'un geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği bilim kurgu FPS aksiyon oyunu Crysis 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Crysis 2 sistem gereksinimleri neler? Crysis 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

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CRYSIS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Crysis 2'yi en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core çift çekirdekli veya AMD Athlon 64 x2 işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD ATI 3850 HD ekran kartı gerektirmektedir.

CRYSIS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2Ghz veya AMD Athlon 64 x2 2Ghz

: Intel Core 2 Duo 2Ghz veya AMD Athlon 64 x2 2Ghz Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Depolama : 9 GB boş alan

: 9 GB boş alan Ekran Kartı : NVIDIA 8800GT veya AMD ATI 3850HD

CRYSIS 2 KAÇ GB?

Crysis 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil9 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.