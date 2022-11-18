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Crysis 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 2 Remastered kaç GB?

Gamegar Haberleri

Crysis 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 2 Remastered kaç GB?

Crytek'in geliştirip yayıncılığını yaptığı aksiyon macera FPS oyunu Crysis 2 Remastered'ın piyasaya sürülmesinin ardından oyunu oynamak isteyen oyuncular Crysis 2 Remastered'ın sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Crysis 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 2 Remastered kaç GB? Crysis Remastered Trilogy sistem gereksinimleri neler? Detayları haberimizde…

Birinci şahıs nişancı klasiklerinden Crysis 2'nin unutulmaz tek oyunculu hikayesini günümüz donanımları için optimize edilen Crysis 2 Remastered'ın sistem gereksinimleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Crysis 2 Remastered sistem gereksinimleri neler? Crysis 2 Remastered kaç GB? Crysis Remastered Trilogy sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

Crysis 2 Remastered'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
  • İşlemci : Intel Core i5-3450 veya AMD Ryzen 3
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX470
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 54 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
  • İşlemci : Intel Core i5-7600k veya AMD Ryzen 5
  • Bellek : 12 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti veya AMD Radeon Vega 56
  • DirectX : Sürüm 11
  • Depolama : 54 GB kullanılabilir alan

Crysis 2 Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 54 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Crysis Remastered Gamegar Haberler

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