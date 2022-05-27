Cities: Skylines sistem gereksinimleri neler? Cities skylines kaç GB? - Haberler

Cities: Skylines sistem gereksinimleri 2021 güncellemeleri ile arttı mı merak ediliyor. Şehirdeki insanların daha kolay ulaşım yapması ve trafiği rahatlamak için toplu taşıma araçları ekleyebilirsiniz. İnsanlar eğitim görerek ofislerde ve mağazalarda çalışmaya başlar. Parklar ve yapıtlar insanların mutluluk oranını arttır. Yapıtlar şehirdeki turist oranını da arttır. Oyunun kendisinde 10 dan fazla harita mevcuttur. Peki,Cities: Skylines mods nerede bulunur? Cities Skylines kaç GB? Cities Skylines sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

CITIES: SKYLINES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Cities: Skylines , Colossal Order'ın etkili ulaşım sistemleri tasarlamaya odaklanan önceki Cities in Motion başlıklarından bir gelişim ilerlemesidir . Geliştiriciler, tam bir şehir simülasyon oyununa genişletmek için teknik uzmanlığa sahip olduklarını düşünürken, yayıncıları Paradox, SimCity'nin pazar hakimiyetinden korkarak fikrinden vazgeçti . 2013 SimCity oyununun kritik başarısızlığından sonra ancak Paradox başlığa yeşil ışık yaktı.

Geliştiricinin amacı, yaklaşık bir milyon benzersiz vatandaşın günlük rutinlerini simüle edebilen ve bunu oyuncuya basit bir şekilde sunarak oyuncunun şehir tasarımındaki çeşitli sorunları kolayca anlamasına olanak tanıyan bir oyun motoru oluşturmaktı. Bu, gerçekçi trafik sıkışıklığını ve trafik sıkışıklığının şehir hizmetleri ve ilçeler üzerindeki etkilerini içerir. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana, oyun için çeşitli genişletmeler ve diğer DLC'ler yayınlandı. Oyun ayrıca kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için yerleşik desteğe sahiptir.

Cities Skylines Minimum Sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi : Microsoft Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 6400+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 5670

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Cities Skylines Önerilen Sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7/8 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-6300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

CITIES SKYLINES MODS NEREDE BULUNUR?

Bazı modlara Steam Topluluk kısmınan ulaşabilirsiniz.

Cities Skylines Kaç GB?

Cities Skylines'ı oynayabilmeniz için 4 GB boş alan gerekmektedir.