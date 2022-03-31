Cinsel taciz suçuyla mahkeme karşısına çıkan ABD'li oyun firmasının milyonlarca dolar ödemesine karar verildi

Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından yaklaşık 70 milyar dolara satın alınan popüler video oyun geliştiricisi Activision Blizzard, uzun bir süredir taciz suçlamaları nedeniyle mahkeme karşısına çıkıyordu. Kaliforniya'da çıktığı son mahkeme tarafından bir karara varıldı ve şirketin milyonlarca dolar ödemesine karar verildi.

18 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu'nun açtığı dava sonrası Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch gibi oyunların geliştiricisi Activision Blizzard, cinsel taciz ve ofis içi ayrımcılık mağdurları için 18 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı kabul etti.

"ANLAŞMA ADİL VE YETERLİ"

Activision Blizzard'ın anlaşma sonrası The Washington Post'a yaptığı röportajda, "Mahkemenin Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu ile yaptığımız anlaşmanın adil, yeterli ve kamu yararına olduğunu kabul etmesine sevindik." sözlerine yer verdi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ KORUYAN HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

18 Milyon dolarlık anlaşma, Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu'nun gözetimi altında Activision Blizzard'daki taciz ve ayrımcılığı önleme programlarına konu olacak. Geriye kalan fonlar ise, oyun endüstrisindeki kadınlarla ilgili ve cinsiyet eşitliği sorunlarıyla mücadele eden hayır kurumlarına bağışlanacak.