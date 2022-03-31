Cinsel taciz suçuyla mahkeme karşısına çıkan ABD'li oyun firmasının milyonlarca dolar ödemesine karar verildi
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Uzun bir süredir cinsle taciz suçlamalarıyla mahkeme karşısına çıkan popüler video oyun geliştiricisi Activision Blizzard, Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu ile yaptığı yaklaşık 20 milyon dolarlık anlaşma olumlu sonuçlandı. Şirket, anlaşmanın adil ve yeterli olduğunu söylerken oluşturulan fonun bir kısmı hayır kurumlarına bağışlanacak.
Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından yaklaşık 70 milyar dolara satın alınan popüler video oyun geliştiricisi Activision Blizzard, uzun bir süredir taciz suçlamaları nedeniyle mahkeme karşısına çıkıyordu. Kaliforniya'da çıktığı son mahkeme tarafından bir karara varıldı ve şirketin milyonlarca dolar ödemesine karar verildi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu'nun açtığı dava sonrası Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch gibi oyunların geliştiricisi Activision Blizzard, cinsel taciz ve ofis içi ayrımcılık mağdurları için 18 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı kabul etti.
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Activision Blizzard'ın anlaşma sonrası The Washington Post'a yaptığı röportajda, "Mahkemenin Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu ile yaptığımız anlaşmanın adil, yeterli ve kamu yararına olduğunu kabul etmesine sevindik." sözlerine yer verdi.
18 Milyon dolarlık anlaşma, Eşit İstihdam Fırsat Komisyonu'nun gözetimi altında Activision Blizzard'daki taciz ve ayrımcılığı önleme programlarına konu olacak. Geriye kalan fonlar ise, oyun endüstrisindeki kadınlarla ilgili ve cinsiyet eşitliği sorunlarıyla mücadele eden hayır kurumlarına bağışlanacak.