Çin'deki oyun yasakları kalkıyor! Yeni oyunlara lisans verilmeye başlandı

Çin hükümetinin video oyun bağımlılığı ile verdiği savaşta kurallar esnetilmeye başlandı. Geçen sene ilk olarak aldığı kararlarda 18 yaş altındaki bireylere günlük oyun oynama kotası kullanıma sunulmuştu. Kısa bir süre sonra ise yeni yayınlanacak video oyunlarına lisans yasağı getirdi.

OYUN YASAKLARI 9 AY SONRA KALKTI

Temmuz 2021'de getirilen lisans yasaklarından 9 ay sonra ilk oyunlara lisans verilmeye başlandı. İlk aşamada toplamda 45 adet yeni oyuna lisans veren Çin hükümeti, piyasaya sürülecek yeni oyunlarda sıkı denetim uygulanacak.

BİNLERCE VİDEO OYUNU ŞİRKETİ İŞSİZ KALDI

Video oyun geliştiricilerine Çin'de yeni oyun çıkarmak için gerekli olan lisansların verilmemesinin ardından birçok popüler video oyun şirketi zarara uğramıştı ve yaklaşık 14 bin adet firma kepenk kapatmak zorunda kaldı.

HAFTALIK OYUN OYNAMA SÜRESİ 3 SAAT

Video oyunu bağımlılığı ile mücadele veren Çin hükümeti, 18 yaşın altındaki bireylerin haftada üç saatten fazla video oyunu oynamasını yasakladı. Çocukların sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birer saat oyun oynama hakları bulunuyor.