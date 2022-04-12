Çin'deki oyun yasakları kalkıyor! Yeni oyunlara lisans verilmeye başlandı
- Güncelleme:
Çin hükümeti, geçen yıl Temmuz ayından bu yana ilk kez video oyunların piyasaya sürülmesine izin verdi. Çin'de 9 aylık yasak sonrası ilk kez 45 oyuna lisans verilerek yayın yasakları sona erdi.
Çin hükümetinin video oyun bağımlılığı ile verdiği savaşta kurallar esnetilmeye başlandı. Geçen sene ilk olarak aldığı kararlarda 18 yaş altındaki bireylere günlük oyun oynama kotası kullanıma sunulmuştu. Kısa bir süre sonra ise yeni yayınlanacak video oyunlarına lisans yasağı getirdi.
Temmuz 2021'de getirilen lisans yasaklarından 9 ay sonra ilk oyunlara lisans verilmeye başlandı. İlk aşamada toplamda 45 adet yeni oyuna lisans veren Çin hükümeti, piyasaya sürülecek yeni oyunlarda sıkı denetim uygulanacak.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Video oyun geliştiricilerine Çin'de yeni oyun çıkarmak için gerekli olan lisansların verilmemesinin ardından birçok popüler video oyun şirketi zarara uğramıştı ve yaklaşık 14 bin adet firma kepenk kapatmak zorunda kaldı.
Video oyunu bağımlılığı ile mücadele veren Çin hükümeti, 18 yaşın altındaki bireylerin haftada üç saatten fazla video oyunu oynamasını yasakladı. Çocukların sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri birer saat oyun oynama hakları bulunuyor.