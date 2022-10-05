CD Projekt Red Yepyeni Bir IP Geliştiriyor: Project Hadar

CD Projekt Red, The Witcher ve Cyberpunk 2077 dışında Project Hadar kod adlı üçüncü ve yepyeni bir IP üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

CD Projekt Red, firmanın gelecek planlarıyla ilgili yaptığı sunumda yeni Witcher oyunları ve Cyberpunk 2077'nin devam oyunu dışında yepyeni bir proje daha duyurdu. Polonya merkezli stüdyoda, Project Hadar kod adlı tamamen yeni bir IP (fikri mülkiyet) için kolları sıvadığını duyurdu ve şu anda konsept aşamasında olduklarını belirtti.

Sunum sayfasındaki bilgilere göre, Project Hadar tamamen CD Projekt Red bünyesinde hazırlanıyor. 2021'in sonlarından itibaren üzerinde çalışılan bu yeni IP şu anda çok küçük bir ekip tarafından konsept aşamasında tasarlanıyor. Project Hadar aynı zamanda stüdyo tarihinde bir ilk olacak. CD Projekt Red ilk kez kendi markasını tasarlayıp geliştirecek.

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Firmanın yayımladığı sunumda yer alan açıklama şu şekilde:

"Project Hadar yeni orijinal bir IP. CD Projekt Red tarihinde ilk kez sıfırdan tamamen yeni bir evren geliştiriyor. Erken konsept çalışmaları 2021'de başladı. Bu belgenin yayımladığı tarihte bu dünyanın temelini oluşturma çalışmaları devam ediyor."

Bundan önce The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 oyunlarıyla tanınan CD Projekt Red, bu oyunları ilgili mevcut kaynak materyalleri temel alarak hazırlamıştı. The Witcher oyunları Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli romanlarından uyarlanırken, Cyberpunk 2077 ise Mike Mondsmith'in Cyberpunk masaüstü rol yapma oyunundan ilham alınarak geliştirilmişti.