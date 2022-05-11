Call of Duty Warzone'un yeni oyun modu tanıtıldı! Godzilla ve King Kong geliyor

Monarch Operasyonu'nun ana modu, Resurgence oyun modunun bir çeşidi olacak ve oyuncular dört kişilik kadrolarda diğer üç arkadaşıyla beraber, toplamda 60 oyuncu ile Caldera haritasına atlayarak hayatta kalmaya çalışacaklar.

COD WARZONE'A GODZILLA VE KING KONG GELİYOR

Call Of Duty Warzone'a eklenen yeni oyun modu Monarch Operation ile oyuncular iki büyük sorunla karışılacak. Canavarların kralı Godzilla ve King Kong haritada oyuncularla beraber yer alacak. Oyuncular ekstra istihbarat için onlara hasar verebilir veya süper öldürme çizgileri için onları çağırabilir.

Monarch Operasyonu'nda oyuncular sadece arkadaşlarıyla oynayarak bazı ödüller alacaklar, ancak tüm canavar temalı hediyeleri isteyenler için kozmetik paketlere ekstra para harcamaları gerekecek.

King Kong, Godzilla ve Mechagodzilal için tüm ödüller ve paketler, 11 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında alınabilecek.