Call of Duty Warzone'un yeni oyun modu tanıtıldı! Godzilla ve King Kong geliyor
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Call of Duty'nin oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone'a 11-25 Mayıs tarihleri arasında yeni oyun modu ekleniyor. Monarch Operation ile oyuncular Godzilla ve King Kong'a karşı olan bir savaşta hayatta kalmaları gerekecek.
Monarch Operasyonu'nun ana modu, Resurgence oyun modunun bir çeşidi olacak ve oyuncular dört kişilik kadrolarda diğer üç arkadaşıyla beraber, toplamda 60 oyuncu ile Caldera haritasına atlayarak hayatta kalmaya çalışacaklar.
COD WARZONE'A GODZILLA VE KING KONG GELİYOR
Call Of Duty Warzone'a eklenen yeni oyun modu Monarch Operation ile oyuncular iki büyük sorunla karışılacak. Canavarların kralı Godzilla ve King Kong haritada oyuncularla beraber yer alacak. Oyuncular ekstra istihbarat için onlara hasar verebilir veya süper öldürme çizgileri için onları çağırabilir.
Monarch Operasyonu'nda oyuncular sadece arkadaşlarıyla oynayarak bazı ödüller alacaklar, ancak tüm canavar temalı hediyeleri isteyenler için kozmetik paketlere ekstra para harcamaları gerekecek.
King Kong, Godzilla ve Mechagodzilal için tüm ödüller ve paketler, 11 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında alınabilecek.