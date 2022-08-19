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Call of Duty Warzone son sezonunu duyurdu

Call of Duty Warzone son sezonunu duyurdu

Gamegar Haberleri

Activision, Call of Duty: Warzone'un beşinci ve son sezonunun 24 Ağustos'ta başlayacağını ve Warzone 2'nin piyasaya sürülmesinin yakın olabileceğini açıkladı.

Call Of Duty Warzone'un internet sitesinde duyurulan final sezonunun adı Last Stand olarak duyuruldu ve kapağında Black Ops 2'den Raul Menendez'e yer verildi. Orijinal Modern Warfare'den Khaled Al-Asad, Ghost'tan Gabriel T. Rorke ve Black Ops 3'ten He "Seraph" Zhen-Zhen ile birlikte ortaya çıktı.

WARZONE'UN SON SEZONU DUYURULDU

Warzone ve Vanguard'da aynı anda gerçekleşen Call of Duty sezonları her zaman olduğu gibi 2 – 3 ay sürmektedir bu da Warzone'un beşinci ve son sezonunun 24 Ağustos'ta başlayıp sezonunun tahminen Kasım ayında sonlanacağı anlamına gelir.

Call of Duty Warzone son sezonunu duyurdu

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Call of Duty'nin internet sitesinde yer verilen Warzone'un son sezon duyurusunda, "Kötü olmak iyidir. Efsanevi Call of Duty kötü adamlarından oluşan bir kadro, suç lordu Raul Menendez'den başkası tarafından yönetilmeyen intikam için yola çıktı. Heroes vs. Villains Community Event'te bir taraf seçin, Operation: Last Call'da Caldera'yı savunun ve sabote edin, iki yeni Çok Oyunculu haritaya konuşlandırın ve yeni tur tabanlı Zombies deneyimi "The Archon" ile Mısır'a dönün." sözlerine yer verildi.

Call of Duty Warzone son sezonunu duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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