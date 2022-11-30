Activision'ın yayıncılığını yaptığı Call of Duty Warzone Mobile'ın çıkış tarihi duyurulmasının ardından oyunun Android ve iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Peki, Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone Mobile kaç GB? Detayları haberimizde…

Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call Of Duty Warzone Mobile'ın sistem gereksinimleri ve telefonda kaç GB yer kapladığı mobil oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Call Of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Warzone Mobile kaç GB? İşte detaylar…

CALL OF DUTY WARZONE MOBILE ANDROID SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Call of Duty Warzone Mobile'ı Androdi cihazlarda çalıştırmak için Snapdragon 7306, HiSilicon Kirin 1000, Mediatek Helio G98, Exynos 2100 işlemci ve 4 GB RAM ve minimum Android 10 işletim sistemi gerektirmektedir.

CALL OF DUTY WARZONE MOBILE IOS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Call of Duty Warzone Mobile'ı iOS 15.0 veya üst sürümüne ve A12 Bionic çip veya üst sürümü yüklü bir cihaz gerektirmektedir. Warzone Mobile'ı oynamak için en düşük iPhone modeli iPhone XS'tir.

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil)

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Plus

CALL OF DUTY WARZONE MOBILE KAÇ GB?

Call of Duty Warzone Mobile'ı oynayabilmek için telefonda en temel kurulum dahil 5.8 GB boş depolama alanı olması gerekmektedir.