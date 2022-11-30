Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Warzone Mobile kaç GB?
Gamegar Haberleri
Activision'ın yayıncılığını yaptığı Call of Duty Warzone Mobile'ın çıkış tarihi duyurulmasının ardından oyunun Android ve iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Peki, Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone Mobile kaç GB? Detayları haberimizde…
Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call Of Duty Warzone Mobile'ın sistem gereksinimleri ve telefonda kaç GB yer kapladığı mobil oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Call Of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Warzone Mobile kaç GB? İşte detaylar…
Call of Duty Warzone Mobile'ı Androdi cihazlarda çalıştırmak için Snapdragon 7306, HiSilicon Kirin 1000, Mediatek Helio G98, Exynos 2100 işlemci ve 4 GB RAM ve minimum Android 10 işletim sistemi gerektirmektedir.
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Call of Duty Warzone Mobile'ı iOS 15.0 veya üst sürümüne ve A12 Bionic çip veya üst sürümü yüklü bir cihaz gerektirmektedir. Warzone Mobile'ı oynamak için en düşük iPhone modeli iPhone XS'tir.
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. Nesil)
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Mini
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus
Call of Duty Warzone Mobile'ı oynayabilmek için telefonda en temel kurulum dahil 5.8 GB boş depolama alanı olması gerekmektedir.