Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Warzone Mobile kaç GB?

Activision'ın yayıncılığını yaptığı Call of Duty Warzone Mobile'ın çıkış tarihi duyurulmasının ardından oyunun Android ve iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Peki, Call of Duty Warzone Mobile sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone Mobile kaç GB? Detayları haberimizde…