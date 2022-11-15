Call of Duty Warzone 2'nin Steam sayfası ve ön yüklemesi açıldı

Activision'ın yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone 2'nin Steam sayfası açıldı. İlk kez Steam'e gelen Warzone, ön yükleme seçeneği ile kullanıcılara sunuldu.

Serinin bir önceki oyunu Warzone, yalnızca Activision'ın kendi istemcisi Battlenet'te yer almaktaydı. Call of Duty Modern Warfare 2'nin Steam'e gelmesiyle beraber oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone 2 de Steam'de yerini aldı.

WARZONE SERİSİ İLK KEZ STEAM'E GELDİ

16 Kasım Çarşamba günü piyasaya sürülecek Call Of Duty Warzone 2, Steam mağazasında yerini aldı ve ön yüklemeye açıldı.

WARZONE 2 STEAM ÖN YÜKLEME

Steam'de Call of Duty Modern Warfare 2'ye sahip değilseniz, ön yükleme tuşuna basarak ön yüklemenize yapabilirsiniz. Ancak Modern Warfare 2'ye sahipseniz ve Modern Warfare 2 halihazırda bilgisayarınızda kurulu ise Warzone 2'nin ön yüklemesine zaten sahipsinizdir. Geriye tek kalan şey ise Çarşamba günü gelecek olan Sezon 01 güncellemesini yapmanız gerekmektedir.

WARZONE 2 HAKKINDA

Oynaması ücretsiz devasa Warzone 2.0 savaş meydanına hoş geldin! Huzurlarınızda yeni 'Al Mazrah' haritası!

Savaşta Tansiyon Yükseliyor

Arkadaşlarınla takım kurarak Adal Cumhuriyeti metropolü ve çevre kasabalarında amansız bir mücadeleye koş!

Ganimetleri Kap

Destek Sandıklarını bul, kontratları tamamlayarak cephaneliğini genişlet ve stratejik avantaj sağla.

Heyecanlı Modlarda Savaş