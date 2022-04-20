Call of Duty, Snoop Dogg'un oynanabilir karakterini etkinleştirdi - Haberler

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Call of Duty, Snoop Dogg'un oynanabilir karakterini etkinleştirdi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Call of Duty, Snoop Dogg'un oynanabilir karakterini etkinleştirdi

Call of Duty'nin internet sitesinde yapılan açıklamada Calvin Broadus Jr veya bilinen sahne adıyla Snoop Dogg, Call of Duty Warzone ve call of Duty Vanguard'da oynanabilir bir karakter olarak etkinleştirildi.

Call of Duty mağazasından 2400 puana Tracer Pack: Snoop Dogg Operator Bundle'ı satın alarak efsanevi Snoop Dogg karakter açılıyor.

Snoop Dogg, diğer Vanguard Operatörleri gibi seviye atlanabilir ve Operator XP kazanmanıza yardımcı olacak dört zorlukla birlikte gelir. Snoop olarak oynayın ve büyük Operatör XP ödüllerinin kilidini açmak için Kills, Headshot Kills, Hipfire Kills ve Galibiyetler elde edin.

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Snoop'un ilerleme yolunda, birkaç XP ve PPSH-41 Silah XP ödülünün yanı sıra iki Sprey, iki Operatör Quip, bir Arama Kartı, bir Çıkartma, bir Amblem, bir Silah Tılsımı, bir Vanguard'a özel Killcam Vanity ve dört alternatif Operatör kıyafeti. Bu ipliklerden ikisi – altınla süslenmiş "VIP" ve buzlu Elmas "Tha Doggfather" – maksimum seviyede (20) açılır.

Call of Duty, Snoop Dogg'un oynanabilir karakterini etkinleştirdi

Call of Duty, Snoop Dogg'un oynanabilir karakterini etkinleştirdi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Call of Duty Warzone, Call Of Duty, Gamegar,, Haberler

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