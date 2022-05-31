Call of Duty serisi Modern Warfare 2 ile Steam'e dönebilir - Haberler

2017 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 4, Activision'ın kendi başlatıcısı Battle.net ile piyasaya sürüldü. Bu durum bir sonraki oyunlarla beraber devam etti ve Activision, Steam'de oyun lansmanı yapmayı bıraktı.

CALL OF DUTY STEAM'E GERİ DÖNEBİLİR

Steam'de Call of Duty'nin 2017 öncesi oyunları bulunurken bir sonraki Modern Warfare 2 oyununu Steam'e eklenebileceği sızdırıldı. Steam'de tespit edilen tanıtım görselinin doğruluğu kanıtlanırsa Modern Warfare 2, Steam'e gelebilir.

Bu tartışmalara ek olarak ise Call of Duty Modern Warfare 2'nin Steam'e çıkış yapacağını ancak oyuna giriş yaparken Battle.net'e bağlanacağı da düşünülüyor. Buna benzer olarak Ubisoft'un Steam oyunları da aynı mantıkla çalışmaktadır.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Task Force 141'in geri döndüğü Call of Duty Modern Warfare 2 (2022), 28 Ekim 2022'de çıkış yapacak