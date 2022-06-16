Call of Duty Modern Warfare 2'nin beta tarihi açıklandı

Ön siparişe açılan Call Of Duty Modern Warfare 2, Activision'ın daha önceden de duyurduğu üzere açık betaya erken erişim sağlamaktadır. Activision'ın sıkça sorulan sorular kısmında, "mesajlar beta başlangıç tarihinize yakın bir zamanda gönderilecek" dedi.

MODERN WARFARE 2'NİN BETA TARİHİ AÇIKLANDI

Call Of Duty Modern Warfare 2'nin çıkış tarihi olarak 28 Ekim belirlendi ve satışa sunuldu, ancak oyunu ön sipariş ile satın alan kullanıcılara betaya erişim hakkı doğuyor. Merakla beklenen Call of Duty Modern Warfare 2 betası ne zaman sorusuna karşın da 15 Ağustos'ta başlayacağı açıklandı.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 HAKKINDA

Call of Duty: Modern Warfare 2 ile geri dönen efsanevi Görev Timi 141 Operatörleriyle kendimizi eşi benzeri görülmemiş küresel çatışmaların ortasında buluyoruz. Küçük çaplı ancak yüksek riskli sızma operasyonlarından son derece gizli görevlere kadar birçok harekâtta arkadaşlarınla birlikte kendini savaşın içinde hisset.

Yepyeni silah tutuş mekanikleri, gelişmiş Yapay Zekâ, yeni Silah Atölyesi ve diğer sistematik ve grafiksel bir dizi yenilikleri içeren modern oyun mimarisiyle Infinity Ward, serinin hayranları için çıtayı arşa yükseltiyor!

Modern Warfare 2'de dünyanın farklı yerlerinde ilerleyecek Tek Oyunculu Senaryo, savaşı iliklerine kadar hissetmeni sağlayacak Çok Oyunculu Mod ve hikâye tabanlı eşli Spec Ops deneyimi seni bekliyor.