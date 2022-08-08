Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık beta tarihleri paylaşıldı - Haberler

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Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık beta tarihleri paylaşıldı

Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık beta tarihleri paylaşıldı

Call of Duty: League 2022 sezonunun sona ermesinin ardından yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık beta tarihlerini açıkladı. Steam oyuncuları 22-23 Eylül tarihlerinde açık betaya erken erişim sağlayabilecek.

 - Güncelleme:

Call Of Duty Modern Warfare 2'nin açık betası tüm platformlarda ücretsiz olacak ve oyunu ön sipariş veren veya Beta kodları alan oyuncular erken erişim hakkı kazanabilecek.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 AÇIK BETA TARİHLERİ AÇIKLANDI

Modern Warfare 2'nin açık betası Steam oyuncuları ve diğer platformlar olmak üzere ikiye ayrıldı. 22 – 23 Eylül tarihleri arasında Call of Duty Modern Warfare 2'ye Steam kullanıcıları erken erişim sağlayabilecek iken 24 – 26 Eylül tarihleri arasında ise tüm platformlara açık betanın erken erişimi sağlanacak.

İkinci Beta hafta sonu PC'de mevcut ve 22 Eylül Perşembe günü saat 10: 00'da PT'den 26 Eylül Pazartesi gününe kadar sürmesi planlanıyor. Crossplay, hangi donanımda oynarlarsa oynasınlar, arkadaşlarınızla ve daha büyük toplulukla parti yapmanıza izin verecek şekilde aktif olacaktır.

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Steam Erken Erişim: Steam üzerinden PC için önceden satın almış olanlar, 22 Eylül Perşembe günü saat 10:00'da PT ile Beta oynamaya başlayabilirler. PC oyuncularının bir Steam hesabına sahip olmaları gerekmektedir.

PC Açık Beta: 24 Eylül Cumartesi günü saat 10:00'dan 26 Eylül Pazartesi gününe kadar hafta sonunun geri kalanına ön sipariş durumundan bağımsız olarak PC oyuncuları erişebilir. Tüm topluluk artık Modern Warfare II'de bulunan etkileyici miktarda Beta içeriğini deneyimleyebilir, lansmanda oyun içinde mevcut ödüllerin kilidini açabilir ve birlikte oynayabilir.

Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık beta tarihleri paylaşıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Call of Duty Modern Warfare 2 Steam Gamegar Haberler

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