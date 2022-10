Call of Duty Modern Warfare 2 fragman videosu yayınlandı. Heyecanla beklenen oyunun videosu tek oyunculu modu sinematik bir şekilde tanıtıyor.

Call Of Duty Modern Warfare 2 fragman videosu yayınlandı. Heyecanla beklenen oyunun videosu tek oyunculu modu sinematik bir şekilde tanıtıyor.

Oyun tarihinin en popüler serilerinden olan Call of Duty efsanevi halkası ile oyuncularla buluşacak. Geliştirici ve yayıncı Activision Blizzard Call of Duty Modern Warfare 2 fragman videosunu yayınladı. Oyunun tek oyunculu modunu ve Cpt. Price ve Shepherd karakterlerini gözler önüne seren fragman videosu oyuncuların beğenisini topladı. Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayınlanan fragmanda en çok dikkat çeken nokta Captain Shepherd oldu. Call of Duty serisinin ünlü kötülerinden biri de Modern Warfare 2 ile geri dönüyor olacak. Price, Soap ve Ghost gibi karakterleri de gördüğümüz video görüntüler oldukça harika gözüküyor. Her ne kadar paylaşılan fragmanda çok fazla oyun içi görüntü kullanılmamış olsa da Call of Duty: Modern Warfare 2 heyecan uyandırmayı başardı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Çıkış Tarihi

COD: MW2 çıkış tarihi 28 Ekim 2022 olarak belirlendi. Yayıncı firma oyunu ön sipariş verenlerin de 20 Ekim tarihinden itibaren sefer moduna erişebileceğini duyurdu.

Orijinal oyun serinin pek çok hayranının gönlünde taht kurdu. Call of Duty: Modern Warfare 2 ise orijinal oyunun bir yeniden inşaası değil. Aynı şekilde bu oyunun bir remastered olmadığını da belirtmekte fayda var. Call of Duty: Modern Warfare 2 bir reboot olarak çıkış yapacak. Yani oyun serinin en sevilen karakterlerinin yer aldığı yeni bir senaryo ile karşımıza çıkacak.

Overwatch 2 DDoS Saldırısına Uğradı

Call of Duty: Modern Warfare 2 28 Ekim 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows platformlarında oyuncular ile buluşacak. Oyunla ilgili oyuncuların dikkatini özellikle çeken konu fiyatlandırma oldu.

Merakla beklenen FPS oyunu 699 TL'lik etiket fiyatıyla listelendi. Fakat kısa bir süre gelen zamın ardından oyunun fiyatı 1099 TL olarak güncellendi. Bununla beraber oyunun PlayStation sürümü ise 699 TL'den satışta olduğunu belirtmekte fayda var.