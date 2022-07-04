Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022 - Haberler

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Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 4 – 10 Temmuz tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

4 – 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

  • Arcadegeddon – PS5, Xbox Series X
  • Yurukill: The Calumniation Games – PC, PS4, PS5, Switch

  • Cursed Island –Xbox One
  • Rush Rally Origins – Xbox One
  • Let's Play! Oink Games – PC
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  • Overrogue – PC, Xbox One
  • RuinsMagus – PC
  • Matchpoint: Tennis Championships – PS, PS, Xbox, Switch
  • Witch Strandings – PC
  • Apico – Switch

  • Klonoa Phantasy Reverie Series – PC, PS, Xbox, Switch
  • Madison – PC, PlayStation 5
  • Formula Bit Racing DX – PS4, Switch
  • Yurukill: The Calumniation Games – PC
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Konsol oyunları Playstation PC oyunları Nintendo Steam xbox Gamegar Haberler

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