Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 4 – 10 Temmuz 2022

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

4 – 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

5 TEMMUZ SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

Arcadegeddon – PS5, Xbox Series X

Yurukill: The Calumniation Games – PC, PS4, PS5, Switch

6 TEMMUZ ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

Cursed Island – Xbox One

Rush Rally Origins – Xbox One

Let's Play! Oink Games – PC

7 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

Overrogue – PC, Xbox One

RuinsMagus – PC

Matchpoint: Tennis Championships – PS, PS, Xbox, Switch

Witch Strandings – PC

Apico – Switch

8 TEMMUZ CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK