Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (6 – 12 Haziran 2022) - Haberler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

6 – 12 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

6 HAZİRAN PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Lost Ruins – Switch, PS4

The Elder Scrolls Online: High Isle – PC, MAC

7 HAZİRAN SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

SpellForce 3 Reforced – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

True Fear: Forsaken Souls Part 2 – Xbox One

8 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – Switch

Super Impossible Road – PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series X, Xbox One

My Lovely Wife – PC, Switch

The Cycle: Frontier - PC

9 HAZİRAN PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Square Keeper – PS4, PC

Tour de France 2022 – PS5, PC

Nummels – Xbox Series X, Xbox One

POSTAL: Brain Damaged - PC

10 HAZİRAN CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR