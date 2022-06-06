Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (6 – 12 Haziran 2022)
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 6 – 12 Haziran arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
6 – 12 Haziran 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Lost Ruins – Switch, PS4
- The Elder Scrolls Online: High Isle – PC, MAC
- SpellForce 3 Reforced – PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X
- True Fear: Forsaken Souls Part 2 – Xbox One
- Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – Switch
- Super Impossible Road – PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series X, Xbox One
- My Lovely Wife – PC, Switch
- The Cycle: Frontier - PC
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- Square Keeper –PS4, PC
- Tour de France 2022 – PS5, PC
- Nummels – Xbox Series X, Xbox One
- POSTAL: Brain Damaged - PC
- The Quarry –PS5, PC
- Metal Max Xeno: Reborn – PS4, Switch
- Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – Switch
- Meteor World ACtor: Badge & Dagger – PC
- Please Fix the Road – PC
- Mario Strikers: Battle League - Switch