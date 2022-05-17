Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (16 – 22 Mayıs 2022) - Haberler

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKIŞ YAPACAK?

16 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

16 MAYIS PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Little Witch in the Woods - PC

17 MAYIS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Umurangi Generation Special Edition – PC, Xbox One

Outward – PS5, Xbox Series X

Gloomhaven: Jaws of the Lion –PC

Furi – PS5

V Rising - PC

18 MAYIS ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Divination – PS4, PS5

Behind Closed Doors: A Developer's Tale – PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X

Gibbon: Beyond the Trees - PC

19 MAYIS PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Endzone: A World Aparat – PC, PS5, Xbox Series X

They Always Run – PS4, Switch

Vampira: The Masquerade – PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X

Deadcraft – Xbox Series X – PS5

Old World – PC

Golf Gang – PC

Snow Bros. Special – Switch

Eternal Threads – PC, PS4

20 MAYIS CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR