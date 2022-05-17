Bu hafta çıkacak yeni oyunlar neler? (16 – 22 Mayıs 2022)
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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2022 yılında pek çok oyun piyasaya sürülmeye devam ediyor. Daha önce çıkış yapan oyunlar ise farklı platformlarda yerini yeni almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation ve Xbox için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera ve simülasyon türünde pek çok oyun 16 – 22 Mayıs tarihleri arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar tüm platformlarda yeni çıkacak oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
16 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Little Witch in the Woods - PC
- Umurangi Generation Special Edition – PC, Xbox One
- Outward – PS5, Xbox Series X
- Gloomhaven: Jaws of the Lion –PC
- Furi – PS5
- V Rising - PC
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- Divination – PS4, PS5
- Behind Closed Doors: A Developer's Tale – PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X
- Gibbon: Beyond the Trees - PC
- Endzone: A World Aparat – PC, PS5, Xbox Series X
- They Always Run – PS4, Switch
- Vampira: The Masquerade – PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X
- Deadcraft – Xbox Series X – PS5
- Old World – PC
- Golf Gang – PC
- Snow Bros. Special – Switch
- Eternal Threads – PC, PS4
- Cotton Fantasy – Switch, PS4
- Dolmen – PC, PS5
- Nirvana: Pilot Yume – Xbox One