Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 8 - 14 Mayıs 2023
Gamegar Haberleri
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 8 - 14 Mayıs 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
8 - 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
- Weird West - PS5, Xbox Series X|S
- Darkes Dungeon 2 - PC
- Cook Serve Forever - PC
- Midautumn - PC
- Dokapon Kingdom: Connect - Switch
- Ys IX: Monstrum Nox - PS5
- Pan'orama - PC
- Voidtrain - PC
- Stellaris: Galactic Paragons - PC
- Occupy Mars: The Game - PC
- Core Keeper - Paws & Claws Update - PC
- Boss Rush: Mythology - PS5, Xbox One
- Garden Simulator - PS5, PS4
- Size Matters - Xbox Series X|S
- Fuga: Melodies of Steel 2 - PC, PS5
- Filthy Animas | Heist Simulator - PS5, PS4
- Mechabellum - PC
- Walkabout Mini Gold VR - PS5, PS VR2
- Space Engineers - PS5, PS4
- Marvel's Midnight Suns - PS4, Xbox One
- TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 - PC, Xbox Series X|S
- Elemental War 2 - Switch
- 90'' Soccer - Xbox Series X|S, Xbox One
- Gunvein - Switch
- Nightmare Reaper - PS5, PS4
- After You: Level Escape -Xbox Series X|S