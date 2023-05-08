Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 8 - 14 Mayıs 2023

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 8 - 14 Mayıs 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

8 - 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

8 MAYIS PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Weird West - PS5, Xbox Series X|S

Darkes Dungeon 2 - PC

Cook Serve Forever - PC

9 MAYIS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Midautumn - PC

Dokapon Kingdom: Connect - Switch

Ys IX: Monstrum Nox - PS5

Pan'orama - PC

Voidtrain - PC

Stellaris: Galactic Paragons - PC

10 MAYIS ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Occupy Mars: The Game - PC

Core Keeper - Paws & Claws Update - PC

Boss Rush: Mythology - PS5, Xbox One

Garden Simulator - PS5, PS4

Size Matters - Xbox Series X|S

11 MAYIS PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Fuga: Melodies of Steel 2 - PC, PS5

Filthy Animas | Heist Simulator - PS5, PS4

Mechabellum - PC

Walkabout Mini Gold VR - PS5, PS VR2

Space Engineers - PS5, PS4

Marvel's Midnight Suns - PS4, Xbox One

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 - PC, Xbox Series X|S

Elemental War 2 - Switch

90'' Soccer - Xbox Series X|S, Xbox One

Gunvein - Switch

Nightmare Reaper - PS5, PS4

After You: Level Escape -Xbox Series X|S