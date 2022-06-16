Bro Falls, kaotik unsurlar, tuzak aktivasyonları ve büyük Şelaleler ile asimetrik, çok oyunculu bir parti oyunudur. Bir hesaplaşma partisinde 60'a kadar çevrimiçi oyuncu ve sadece bir kişi zaferi elde edebilir. Tuzakları etkinleştirmek veya sulu bir yemek olarak onlardan kaçınmak ve turları kazanmak için Brokkoli olarak oynayın. Peki, Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB?

BRO FALLS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oynaması ücretsiz Bro Falls'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i3-3100 veya AMD Ryzen 1200X işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.

Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel i5-3300 or AMD Ryzen 1600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı yeterli olacaktır.

Bro Falls Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i3-3100 or AMD Ryzen 1200X

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Bro Falls Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-3300 or AMD Ryzen 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050Ti or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Bro Falls Kaç GB?

Oynaması ücretsiz yarışma oyunu Bro Falls'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş alan gerektirmektedir.