Blizzard Entertainment ülkeden çekilme kararı aldı

Blizzard Entertainment, Çin merkezli teknoloji şirketi NetEase ile sahip olduğu anlaşmasını sona eriyor ve tekrardan anlaşmaya varamayan Blizzard Entertainment, lisans yenilemesi yapmayarak Çin'den çekilme kararı aldı.

BLIZZARD ENTERTAINMENT, ÇİN'DEN ÇEKİLİYOR

Blizzard Entertainment'ın 2008'den beri NetEase ile Blizzard oyunlarının Çin'de yayınlanmasını kapsayan lisans anlaşmasına sahipti. Blizzard'ın çalışam prensipleri, oyunculara ve çalışanlara yönelik taahhütleriyle tutarlı anlaşmaları yenilemek için masaya oturdu ancak, bir sonuca varamadı.

ANLAŞMA OCAK 2023'TE SONA ERECEK

Blizzard Entertainment'ın NetEase ile mevcut lisansını yenilemeyeceği bildirilirken 23 Ocak 2023'te sona ermesi planlanıyor.

Blizzard Entertainment başkanı Mike Ybarra, "Çin topluluğumuzun oyunlarımızı NetEase ve diğer ortaklar aracılığıyla Çin'e getirdiğimiz yaklaşık 20 yıl boyunca gösterdiği tutku için son derece minnettarız" dedi. "Onların coşkusu ve yaratıcılığı bize ilham veriyor ve oyunlarımızı gelecekte oyunculara geri getirmek için alternatifler arıyoruz."

Blizzard, yatırımcıları Çin'deki lisans anlaşmalarının üçüncü çeyrek mali raporunda sona erme olasılığı konusunda uyardı. Kasım ayında, "Bu anlaşmaların yenilenmesiyle ilgili görüşmeler yapıyoruz, ancak karşılıklı olarak tatmin edici bir anlaşmaya varılamayabilir" dedi. Ayrıca, anlaşmaların "Activision Blizzard'ın 2021'deki konsolide net gelirlerinin yaklaşık% 3'üne katkıda bulunduğunu" belirtti.