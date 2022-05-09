Bir mod tasarımcısı Mount & Blade 2: Bannerlord'u Age of Empires serisine çevirdi

Tüm zamanların en popüler oyunları arasında yer alan Age of Empires serisinde olduğu gibi köylülerle hammadde toplayarak köy kurduğunuz bir gerçek zamanlı strateji modu geliştirildi.

BANNERLORD'A AGE OF EMPIRES MODU GELDİ

Age of Bannerlord adlı Mount and Blade 2: Bannerlord modu, köylülerle kaynak toplayıp köy inşa edebilir, askerlerinizi yöneterek savaşa girebilirsiniz. Aynı zamanda, Bannerlord'un ana iskeletini korumaktadır, böylece yer seviyesinde savaşa atlayabilir ve birimlerinizi üçüncü şahıs yakın dövüşte kontrol edebilirsiniz.

Oyunu kazanmak için düşman köylülerin tamamını öldürmeniz ya da direkt olarak köy binasını yıkmanız gerekmektedir. Düşmanların zorluğunu ayarlayabilir ve zorluğa göre saldırgan olabilirler.

Mod hala geliştirilme aşamasındadır. TPS/FPS oyununu RTS'ye (Gerçek Zamanlı Strateji) dönüştürmek için çok fazla zaman harcayamadığını söyleyen geliştirici Bloc, Age of Bannerlord modunu 2.5 gün içerisinde tasarladığını bildirdi.

Oyunun Age of Empires tarzında olması için ve yapay zeka hatalarını gidermek için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.