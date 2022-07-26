Bir başka Unreal Engine 5 Remake'i daha: Bully Scholarship Edition

Bullworth kasabasında geçen üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu Bully: Scholarship Edition, Epic Games'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni oyun motoru Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlanan görüntüleri yayınlandı.

UNREAL ENGINE 5 İLE BULLY REMAKE TASARLANDI

TeaserPlay tarafından Unreal Engine 5 kullanarak tekrardan tasarlanan Bully Scholarship Edition'ın konsept tasarım fragmanı, grafikleriyle oyuncuları kendine hayran bıraktırdı.

Daha önce Rockstar Games'in GTA serisinden GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA III ve daha fazla oyununa Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlanmasının ardından bu sefer ise Bully Scholarship Edition'a el atıldı.

Bully'nin ikonik sahneleri ve mekanları Unreal Engine 5 ile tekrardan oluşturuldu. Hayran yapımı konsept fragman, YouTuber TeaserPlay tarafından yapıldı ve proje hakkında konuşan YouTuber, "Bu videoda yeni nesil grafiklerde ihtiyacımız olan harika bir nostaljik oyun olan Bully Remake'i hayal edeceğiz, Lumen, Nanite, Ray Tracing ve Metahuman gibi Unreal Engine 5'in tüm gücünü ve özelliklerini yeniden yaratmaya çalıştık. Jimmy Hopkins ve Dr Crabblesnitchs yüzünü oluşturmak" sözlerine yer verdi.