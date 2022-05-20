BBL maçı ne zaman? Valorant BBL - Team Liquid maçı ne zaman? - Haberler

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BBL maçı ne zaman? Valorant BBL - Team Liquid maçı ne zaman?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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BBL maçı ne zaman? Valorant BBL - Team Liquid maçı ne zaman?

Valorant Champions Tour 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage'de mücadele eden BBL Esports'un ikinci maçının ne zaman olduğu araştırılıyor. İlk galibiyetini NAVI'ye karşı alan BBL maçı ne zaman? Valorant BBL - Team Liquid maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? BBL maçı nerden izlenir?

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage'de ikinci hafta maçlarında Team Liquid ile karşılaşacak BBL maçının ne zaman olduğu BBL taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, BBL maçı ne zaman? Valorant BBL - Team Liquid maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? BBL maçı nerden izlenir?

İlk maçında galibiyet alan BBL Esports, bir sonraki maçın 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00 UTC +3'de Team Liquid'e karşı mücadele edecek.

BBL maçı ne zaman? Valorant BBL - Team Liquid maçı ne zaman?

  • Team Liquid - 20.05.2022
  • M3C - 29.05.2022
  • Guild Esports - 05.06.2022
  • Big - 12.06.2022

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.

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BBL Esports, Valorant'ta daha önce VCT 2021: EMEA Stage 2 Challengers Finals ve Allied Esports Odyssey turnuvalarında toplamda 5 defa karşılaştığı Team Liquid'e karşı 1 galibiyeti bulurken 4 mağlubiyeti bulunmaktadır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

BBL Esports, Valorant, Gamegar,, Haberler

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