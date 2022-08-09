Haber : BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta?

 - Güncelleme:
BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta?

BBL Esports'un Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamamasının ardından şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da aramaya çalıştı. Upper Quarterfinals'da Team Liquid'e 2-0 kaybeden BBL Esport tekrardan şansını Lower Round 1'de Guild Esports'a karşı arayacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…

Bbl Esports'un VCT EMEA LCQ'da Team Liquid'e 2-0 kaybetmesinin ardından Lower Round 1'de Guild Esports ile eşleşti. İki turluk oynanacak Lower Round'da kazanan Lower Round 3'e çıkmaya hak kazanacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? İşte detaylar…

BBL Esports'un Guild Esports ile olan VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier turnuvasının Lower Round 1 maçı 9 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Twitch ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.

BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta?LOWER ROUNDS

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • AsLanM4shadoW
  • aimDLL
  • QutionerX
  • Turko
  • CyderX

  • Yacine
  • Sayf
  • koldamenta
  • Leo
  • trexx

BBL (BigBossLayf) Esports, şu anda İstanbul, Türkiye'de bulunan ve Temmuz 2020'de Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan bir Türk profesyonel espor organizasyonudur.

BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta?Champions Tour EMEA: Last Chance Qualifier

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

BBL Esports Valorant Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son Dakika Haberleri

title