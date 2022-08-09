BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta?
BBL Esports'un Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamamasının ardından şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da aramaya çalıştı. Upper Quarterfinals'da Team Liquid'e 2-0 kaybeden BBL Esport tekrardan şansını Lower Round 1'de Guild Esports'a karşı arayacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…
Bbl Esports'un VCT EMEA LCQ'da Team Liquid'e 2-0 kaybetmesinin ardından Lower Round 1'de Guild Esports ile eşleşti. İki turluk oynanacak Lower Round'da kazanan Lower Round 3'e çıkmaya hak kazanacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? İşte detaylar…
BBL Esports'un Guild Esports ile olan VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier turnuvasının Lower Round 1 maçı 9 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Twitch ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.
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BBL (BigBossLayf) Esports, şu anda İstanbul, Türkiye'de bulunan ve Temmuz 2020'de Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan bir Türk profesyonel espor organizasyonudur.