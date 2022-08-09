Bbl Esports'un VCT EMEA LCQ'da Team Liquid'e 2-0 kaybetmesinin ardından Lower Round 1'de Guild Esports ile eşleşti. İki turluk oynanacak Lower Round'da kazanan Lower Round 3'e çıkmaya hak kazanacak. Peki, BBL Guild maçı ne zaman? BBL Guild maçı saat kaçta? İşte detaylar…

BBL GUILD MAÇI NE ZAMAN?

BBL Esports'un Guild Esports ile olan VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier turnuvasının Lower Round 1 maçı 9 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Twitch ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak.

LOWER ROUNDS

BBL ESPORTS GÜNCEL KADROSU

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QutionerX

Turko

CyderX

GUILD ESPORTS GÜNCEL KADROSU

Yacine

Sayf

koldamenta

Leo

trexx

BBL NEDİR?

BBL (BigBossLayf) Esports, şu anda İstanbul, Türkiye'de bulunan ve Temmuz 2020'de Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan bir Türk profesyonel espor organizasyonudur.

Champions Tour EMEA: Last Chance Qualifier