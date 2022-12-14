BBL Esports, yeni Valorant takım menajerini duyurdu

Bbl Esports'un 13 Aralık Salı günü sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile Eren "Reen" Gül'ün Valorant takım menajeri görevinde rol alacağı bildirildi.

BBL ESPORTS'UN YENİ VALORANT MENAJERİ EREN GÜL OLDU

15 Kasım itibariyle espor macerasına Asistan Menajer olarak BBL Esports bünyesinde devam eden Eren Gül, yaklaşık bir ayın ardından Valorant takım menajeri pozisyonuna terfi aldı.

BBL Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir bünyemizde yer alan Eren "Reen" Gül, artık ekibimizde VALORANT takım menajeri olarak görev alacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Tekrar hoş geldin Reen!" sözlerine yer verildi.

İlk olarak BBL yönetimine aldığı bu karardan dolayı teşekkürlerini sunan Eren, "ilk geldiğim gün söylediğim gibi BBL'in başarısı adına elimden ne geliyorsa sonuna kadar çalışacağımdan emin olabilirsiniz" dedi.