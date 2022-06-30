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BBL Esports'ta pAura ile yollar ayrıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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BBL Esports'ta pAura ile yollar ayrıldı

BBL Esports'un sevilen oyuncusu Melih "pAura" Karaduran, Salı günü Twitter'dan yaptığı açıklama ile BBL'in aktif kadrosundan inaktif kadrosuna geçiş yaptığını duyurdu.

2021 Aralık tarihinde BBL Esports kadrosuna katılan Melih "pAura" Karaduran, 28 Haziran 2022 itibariyle BBL'in inaktif kadrosuna geçtiğini Twitter üzerinden duyurdu. Paura'ya emekleri için teşekkür eden BBL Esports, profesyonel kariyerinde başarılar diledi.

Profesyonel Valorant oyuncusu Melih "pAura" Karaduran, Twitter'dan yayınladığı duyuruda BBL'in bir araya geldiğinden beri fikir ayrılıkları yaşadığını bildirdi. Bu fikir ayrılıklarını düzeltmek için birçok yola başvurduklarını belirtmesine rağmen istediği sonuçları elde edemediğini bildiren pAula, LCQ öncesi toplantılarında görüş farklılıklarının sona ermeyeceğini anlaması sonrası inaktif kadroya geçme kararını verdiğini açıkladı.

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Her şeye rağmen bu yılın en iyi Türk takımının BBL Esports olduğunu ve EMEA'da iki kere playoff'u çok küçük farkla kaçırdığını belirten pAura, "Kariyerimin devamında neler olacağını yakın zamanda sizinle paylaşacağım. LCQ'da sizler gibi ben de aile bildiğim yeri, BBL'i destekleyeceğim. Bu süreçte beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Merak etmeyin çok çok daha iyi döneceğim." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

BBL Esports'ta pAura ile yollar ayrıldı

Ayrıca en başından beri destekleri ve inançları için Okan İlker Demirel, Ferit Karakaya, Kemal Can Parlak ve Özgür Alagül'e teşekkür eden Emrah Karaduran, "yarım kalan hikayemizi bir gün tekrardan tamamlamak dileği ile" dedi.

  • Ali Osman "AsLanM4shadoW" Balta
  • Mehmet "Turko" Özen
  • Hüseyin "aimdll__" Kabışteke
  • Doğukan "QutionerX" Dural
  • Melih "pAura" Karaduran (İnaktif)
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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