Başına yorgun mermi isabet eden çocuğun hayatını oyuncu kulaklığı kurtardı
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Kulak üstü kulaklık ilginç bir hayat kurtarma hikayesine konu oldu. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki bir çocuk, odasının camından içeri giren yorgun merminin kafasında takılı olan kulaklığa isabet etmesi üzerine kulaklığının hayatını kurtardığını söyledi.
Enough_Dance_956 adlı Reddit kullanıcısının paylaştığı bir gönderide odasından içeriye giren yorgun merminin Razer marka oyuncu kulaklığına isabet ettiğini söyledi ve Razer hayatımı kurtardı dedi.
Kaliforniya, Torrance'de gerçekleşen bu olayda 18 yaşındaki çocuğun penceresinden içeri isabet eden yorgun mermi, kafasındaki Razer marka kulaklığına isabet ettiğini ve bir santim ileride olsaydı merminin başına isabet edebileceğini söyledi.
18 yaşındaki çocuk, Razer markasına teşekkür etmek için paylaştığı gönderide "Kulaklıklar kaliteli olmasaydı 18 yaşında ölü bir çocuk olurdum. Ailemin ve arkadaşlarımın çekeceği onca acıyı hayal bile edemezdim." sözlerine yer verdi.
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Razer ekibi ile iletişime geçen çocuk, şirkete teşekkürlerini sundu. Kulaklığına isabet eden yorgun mermi sonrası kulaklığı parçalanan çocuğa Razer ekibi yeni bir kulaklık hediye edeceğini bildirdi.