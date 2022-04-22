Baldur's Gate 3'ün tam sürüm çıkış tarihi ertelendi

Geliştirici ve yayıncı ekip Larian Studios bir süredir"beklentisinin" Baldur's Gate 3'ün 2023'te erken erişimden tam sürüme geçmesi olduğunu söyledi. Şimdi ise resmi olarak D&D Direct etkinliğinde popüler rol yapma oyununun 2023'te tam sürüme geçeceği bildirildi.

TAM SÜRÜM ÇIKIŞ TARİHİ 2023'E ERTELENDİ

Yayınlanan videoda büyük ölçüde Baldur's Gate 3'ün 2019'da duyurulmasından bu yana kaydedilen ilerlemenin bir özeti paylaşıldı. Paylaşılan videonun açıklamasında ise "Baldur's Gate 3 Early Access'te şimdiye kadarki yolculuğa bir bakış. Baldur's Gate 3'e bugün katılın. Oyun, 2023'te planlanan tam sürümle daha iyi ve daha iyi hale gelmeye devam ediyor." sözlerine yer verildi.

"Dokuz Cehennem'e gelindiğinde, zaten birçok harika şey ekledik," diyor video macerasını anlatan tiefling. "Ve bunun nereden geldiğine dair daha fazlası var. Bu yüzden Baldur's Gate 3'e olan yolculuğumuzda erken erişimde bize katılın ya da oyun çıktığında 2023'te gelin."

Geliştirici ve yayıncı ekip Larian Studios, oyunları aceleye getiren bir stüdyo olarak bilinmemektedir. Bu nedenle 2020'deki lansmanından bu yana oyun erken erişimdedir ve oyuncular tarafından oldukça da beğeniliyor.