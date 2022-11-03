Atomic Heart Çıkış Tarihi Belli Oldu

Atomic Heart çıkış tarihi oyunun yeni fragmanında belirtildi. Oyun 21 Şubat 2023 tarihinde PC, Xbox ve PlayStation'a geliyor.

Bol aksiyon dolu yeni fragmanında Atomic Heart çıkış tarihi nihayet belli oldu. Oyun 21 Şubat 2023'te PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ve PS5 için çıkacak ve çıktığı günden itibaren Xbox Game Pass'te olacak. Distopik bir Sovyet çağında geçen bu Birinci Şahıs Rol Yapma Oyunu, bilim kurgu konseptine olan yaklaşımı ile pek çoğumuza Fallout, Wolfenstein ve Bioshock havasını aşılamış durumda ki bu bilim kurgu oyunları için verilebilecek en büyük övgülerden biri olabilir.

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Atomic Heart Nedir?

Atomic Heart, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerin robotik ve teknolojik anlamda inanılmaz bir başarı yakaladığı alternatif bir Sovyet çağında geçiyor. İnsanlığa yardım etmek için üretilen robotların insanlığa cephe alması ve perde arkasında dönen çeşitli deneyler sonucu ortaya çıkan mutasyona uğramış canlılara karşı oynadığınız bu oyun, konsept olarak ilk gösteriminden beri çok yakından takip edilen hayranlar edindi.

Oyun ilk gösteriminden itibaren büyük ilgi toplamıştı, ancak oyunun geliştiricisi Mundfish ve yayıncısı Focus Entertainment bizlere çok bir bilgi vermemişti. Şimdi ise çeşitli oynanış görüntülerine, grafiklerinin ve sinematiklerinin kalitesini gösteren fragmanlara ve nihayet bir çıkış tarihine sahibiz. Şuana kadar edindiğimiz bu bilgilere ve ilgisini çekmeyi başaran oyuncuların sayısına bakacak olursak Atomic Heart son zamanların en çok konuşulan oyunlarından biri olma yönünde emin adımlarla ilerliyor gibi gözüküyor.