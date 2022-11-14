270 TL değerindeki Assassin's Creed Valhalla Xbox Game Pass'e gelebilir

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için başlattığı aylık abonelik sistemiyle çalışan Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Valhalla'nın ekleneceği sızdırıldı.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA, XBOX GAME PASS'E GELEBİLİR

Sevilen aksiyon macera oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Game Pass'e geleceği henüz doğrulanmadı. Xbox mağazasının Polonya sitesinde tespit edilen görüntülerde Valhalla'nın Xbox Game Pass'e geleceği bildirildi.

Xbox Game Pass aboneliğine dahil olan oyunların kapağında yer alan "Game Pass" logosunun Assassin's Creed Odyssey ve Origins'te yer alıyor. Serinin bir önceki oyunlarının ardından Assassin's Creed Valhalla'da da kütüphaneye eklenecek gibi görünüyor.

Xbox'ın önümüzdeki hafta Xbox Game Pass için yeni oyunları duyuracak. O zamana kadar Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Game Pass'e gelip gelmeyeceği netlik kazanmayacak.