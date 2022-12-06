Assassin's Creed Valhalla ve Destiny 2 crossoverı geldi

Assassin's Creed Valhalla'nın geliştiricisi Ubisoft ile Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie, crossover kozmetiklerinin hem AC Valhalla'ya hem de Destiny 2'ye 6 Aralık Salı günü geleceğini açıkladı.

Öğeler bugün her iki oyuna da eklenecek ve o zaman bu temalı kozmetikleri Assassin's Creed oyun içi mağazasından ve Destiny 2'deki Eververse mağazasından satın alınabilecek.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA VE DESTINY 2 CROSSOVERI GELİYOR

Assassin's Creed ve Destiny dünyaları, Destiny temalı öğeleri Assassin's Creed Valhalla'ya ve Assassin's Creed temalı kozmetik ürünlerini Destiny 2'ye getirecek bir geçişle gelmek üzere. Assassin's Creed Valhalla oyuncuları, Destiny 2 temalı bir karakter paketi satın alabilirler. Zırh setleri, kılıçlar, bir izci derisi ve bir binek derisi içerir. Oyuncular ayrıca, Destiny'nin ikonik alt sınıflarında her biri kendi oyun avantajlarına ve özel efektlerine sahip dört benzersiz dönüş içeren bir silah paketi alabilirler.

Her iki oyuna da öğeler 6 Aralık Salı günü eklenecek. Destiny 2 temalı kostümle dokuzuncu yüzyıl İngiltere'sinde dolaşabilir veya tarihin dışında bir kahraman gibi görünen Savathun's Throne World'de dolaşın.