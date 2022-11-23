Assassin's Creed Valhalla, Steam'e geliyor! Assassin's Creed Valhalla ne zaman Steam'e gelecek?

Ubisoft'un sevilen aksiyon macera oyunu Assassin's Creed'in son oyunu Valhalla, PC kullanıcıları için yalnızca Epic Games Store'da yer almasının ardından nihayet Steam mağazasında da yer alacağı bildirildi. Peki, Assassin's Creed Valhalla ne zaman Steam'e gelecek? Detayları haberimizde…

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yabancı basına verdiği bir röportajda Steam mağazasına eklenecek oyunların listesini açıkladı. Yayınlanan listenin içerisinde Assassin's Creed Valhalla'da yer alıyor.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA STEAM' GELİYOR

Lansmanından bu yana PC oyuncuları için Epic Games Store'da satış yapan Assassin's Creed Valhalla'nın önümüzdeki haftalarda Steam'e geleceği açıklandı.

Ubisoft sözcüsünün yabancı basına yaptığı açıklamada "Ubisoft Connect aracılığıyla tutarlı bir oyuncu ekosistemi sağlarken, oyunlarımızı nerede olurlarsa olsunlar farklı kitlelere nasıl ulaştıracağımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz." dedi.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA NE ZAMAN STEAM'E GELECEK?

Ubisoft'un hasılat rekorları kıran oyunu Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 ve Roller Champions, 6 Aralık 2022 tarihinde Steam mağazasında yerini alacak.