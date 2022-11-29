Assassin's Creed Valhalla'nın The Last Chapter DLC'si önümüzdeki hafta yayınlanacak

İki yıl boyunca devam eden içeriğin ardından Fransız video oyun şirketi Ubisoft'un açık dünya aksiyon oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın Viking destanını tamamlayacak "The Last Chapter" DLC'si ücretsiz olarak 6 Aralık'ta çıkış yapacak.

Assassin's Creed'in Twitter hesabından yapılan duyuru ile The Last Chapter DLC'si önümüzdeki hafta ücretsiz olarak Valhalla sahipleriyle buluşacak.

THE LAST CHAPTER DLC'Sİ ARALIK'TA GELİYOR

Evior'un hikayesinin sonuna yeni bakıl açıları kazandıran 5 anı parçasını bulup senkronize edeceğiniz ve Eivor'un hikayesinin tamamlayacağınız Assassin's Creed Valhalla The Last Chapter DLC'si, 6 Aralık'ta ücretsiz olarak gelecek.

The Last Chapter'daki yaklaşan maceralar, oyuncuların eivor ve Raven Clan ile olan maceralarına son vermek için tasarlandı. Ayrıca, oyun boyunca yaşanan daha geniş hikayelerden bazıalrını da bağlayacka, ancak oyuncular en sevdikleri karakterlerle işlerin nasıl sonuçlandığını öğrenmek için bunları kendileri için keşfetmek zorunda kalacaklar.

THE LAST CHAPTER DLC GÖREVİ NASIL AKTİF EDİLİR?

The Last Chapter'ı başlatabilmek için bazı ön koşullar bulunmaktadır. Hikâyenin son bölümüne atlamak için, oyuncuların aşağıdaki oyun kilometre taşlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İngiltere'nin tüm bölgelerine söz vererek ana hikayeyi tamamlayın

Asgard ve Jotunheim'ın efsanevi hikaye yaylarını tamamlayın

Yerleşiminizi seviye 5'e yükseltin ve Jomsviking kışlasını inşa edin

Kadimler Tarikatı'nın tüm hedeflerini öldür ve liderini açıkla

Ayrıca The Last Chapter DLC'si, gizli moddayken değil, Eivor'un kaputunu belirli bir zamanda kaldırma seçeneği dedahil olmak üzere bazı yeni içerikler ekleyecek olan 1.6.2 güncellemesinin bir parçası olarak da gelecek.