Assassin's Creed Valhalla, 20 milyon oyuncuya ulaştı

Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilip Ubisoft tarafından 10 Kasım 2020'de lansman yaptı. Assassin's Creed serisinin 12. oyunu olan Valhalla, oyuncu sayısında yeni bir kilometre taşına ulaştı.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA 20 MİLYON OYUNCUYU AŞTI

Efsanevi bir Viking olarak İskandinavya'da mücadeleler veren Eivor'a 20 milyondan fazla oyuncu tanıklık etti. Assassin's Creed'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada aşağıdaki sözlere yer verildi:

"20 milyondan fazla Viking, Valhalla'ya destansı yolculuklarına başladı. Eivor'un yanında güçlü duruyor. Norveç'ten İngiltere'ye. Tanrıların efsanevi alemlerine. Bu yolculuğa bizimle çıktığınız için teşekkür ederiz."

Assassin's Creed Valhalla'nın 24 Şubat 2022'de yayınlanan son DLC'si Dawn of Ragnarök ile oyuncu sayısında artış yaşamıştı. Serinin bugüne kadarki en iddialı DLC'si olan Dawn of Ragnarök'te Eivor; İskandinav savaş ve bilgelik tanrısı Odin olarak bir yolculuğa çıkıyor, nefes kesen, olağanüstü bir dünyada tanrısal güçleri kullanacağı dehşetli bir mücadeleye atılıyor.