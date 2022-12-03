Assassin's Creed Mirage'in çıkış tarihi netleşti! Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak?

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un sevilen açık dünya aksiyon serisi Assassin's Creed'in bir sonraki oyunu Mirage'in 2023'te çıkacağı bildirilmişti. Peki, Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak? Assassin's Creed Mirage nerede geçiyor? Detayları haberimizde...

Yabancı basında yer alan bilgilere göre Assassin's Creed Mirage'in duyurusunun yapıldığı zaman 2023'te çıkacağı biliniyordu ancak, hangi ayda çıkacağına dair bir açıklama yapılmamıştı. Son haberlere göre ise Assassin's Creed Mirage'in çıkış tarihi açıklandı. Peki, Assassin's Creed Mirage ne zaman çıkacak? Assassin's Creed Mirage nerede geçiyor? İşte detaylar...

ASSASSIN'S CREED MIRAGE ÇIKIŞ TARİHİ

Assassin's Creed Mirage'in Ağustos 2023 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games, PC ve Amazon Luna platformlarında çıkış yapması planlanıyor.

Yabancı basına göre, Mirage'ın neden iki kez ertelendiği konusunda açıklama yapmadı, ancak diğer bazı Assassin's Creed oyunları hakkında açıklamalarda bulundu. Bahsedilen önemli çıkarımlardan biri, Assassin's Creed Project Red'in geliştirme aşamasında bazı sorunlarla karşı karşıya olduğuydu.

ASSASSIN'S CREED MIRAGE NEREDE GEÇİYOR?

Yaman bir yankesici olan Basim'in hikayesini ele alan Assassin's Creed Mirage, Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçecek.

"Oldukça kalabalık, capcanlı bu şehri etraftaki herkesle etkileşim içinde keşfederken, üretim ve ticaret merkezi Karkh'tan (Bağdat'ta bir semt) yemyeşil bahçelerle kaplı Yuvarlak Şehir'e kadar dört özgün bölgede saklı sırları da çözün. Bağdat'ın altın çağını şekillendiren tarihsel karakterlerle tanışın, şaşırtıcı olayları keşfedin."

ASSASSIN'S CREED MIRAGE KARAKTERLERİ

Basim

Samarra'da doğan Basim çok erken yaşta annesini kaybettikten sonra Bağdat'ın sokaklarında tek başına büyümüş. Gizli Olanlar olarak bilinen suikastçılar grubuna hayranlık duyuyor, onlara katılmayı arzuluyor.

Roshan

Roshan eziyet dolu bir hayattan kaçarak suikastçılara katılmış, Gizli Olanların efsanevi kalesi Aluamut'ta usta bir suikastçı olmuş. Şimdi ilk gerçek öğrencisi olacak Basim'i kanatlarının altına alıyor.